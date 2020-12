Mladí mají zkreslené představy o své plodnosti, často vše oddalují a pak jsou překvapení

Přirozená plodnost žen je mezi mladými lidmi značně přeceňována. Většina si vůbec nepřipouští nějaké potíže s případnou neplodností, a to často ani tehdy, kdy se jim delší čas otěhotnět nedaří.

O případném rodičovství by měli mladí lidé uvažovat několik let dopředu a zohlednit svůj životní styl. „Jestliže se žena v 35 letech rozhodne, že chce mít dítě, a teprve na tom začíná pracovat, je to pozdě. V této době už se jí snižuje kvalita vajíček a úměrně s tím klesá i šance na otěhotnění,“ varuje odborník na léčbu neplodnosti Štěpán Machač, garant projektu Moje reprodukční zdraví.