Jak snížit riziko úmrtí z jakékoli příčiny

I pouhá půlhodina až hodina posilování svalů každý týden, jako je zvedání závaží nebo náročnější práce na zahradě, může podle nové studie (která trvala tři desetiletí) snižovat riziko úmrtí z jakékoli příčiny, a to až o pětinu.

Zpráva, která byla publikována v časopise British Journal of Sport Medicine, uvádí, že byla provedena analýza celkem 16 nezávislých studií, které zahrnovaly dospělé ve věku 18 až 97 let bez větších zdravotních problémů, kteří byli sledováni po dobu nejméně dvou let.