Jak sladit život a práci z domova

Naopak za volný čas bychom měli považovat aktivity, které nám takzvaně nabíjejí baterky, ať už je děláme jen my sami, nebo s blízkými. „Samozřejmě sladit osobní život s tím, co dělat prostě musíte, není snadné, ale cílem je najít ‚život‘ za mantinely zaměstnání, domácích prací a poskytování péče,“ upozorňuje profesor.

Pro mnoho lidí je snazší jasně si tyto mantinely vymezovat, pokud chodí do kanceláře s přesně danou pracovní dobou, např. od devíti do pěti. Koronavirus ale vše změnil a průzkumy hovoří jasně – zaměstnanci, kteří se ocitli v minulém roce na home officu, tráví prací více času než v době před pandemií.

Z výsledků nedávného výzkumu společnosti OnePoll vyplývá, že téměř polovina zaměstnanců ve věkové skupině do dvaatřiceti let má pocit, že musí být neustále k dispozici, v podstatě neustále připojeni k pracovním e-mailům, chatům a k telefonu. Právě to je jednou z příčin, proč často zažívají nezvladatelný stres z vyčerpání. Za tento stav nemůže pouze pandemická situace, být pánem vlastního času není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ani za normálních okolností.