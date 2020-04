Jak si zachovat zdravý životní styl i v době karantény

„Téměř 60 % dospělé populace má nadváhu a obezitu. Karanténa a omezení množství volných aktivit může paradoxně nastartovat i pozitivní změnu uvědomění si, co je důležité, co méně, a že zdraví je zcela zásadní. Je možné využít tento čas a dokonale se poznat. Není cílem nyní držet nějaké redukční diety a hubnout. Při omezení pohybu by to bylo na úkor aktivní tělesné hmoty. Ale určitě je dost času jídlo zaznamenat a začít rozumět tomu, co a proč jíme a pijeme,” říká Martin Matoulek, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství.