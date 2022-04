Jak sestavit tréninkový plán? Zkuste naše tipy

Dát si do těla, získat vytouženou postavu, zlepšit životní styl, odhalit své lepší já. S tím vším nám v životě pomáhá pravidelné cvičení. S blížícím se létem si řada z nás dává cíl vytrénovat si postavu do plavek, abychom se cítili skvěle a vypadali dobře. Jaká pravidla a triky vám pomohou v tréninku tak, abyste svému tělu dali to nejpotřebnější?