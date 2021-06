Jak přežít horko. Pár tipů pro slunečné dny bez kolapsů

Průběžně doplňovat vodu v organismu by měl každý (a to nejen přes léto). Voda je bezkonkurenčně nejlepší osvěžení: a to nejen v bazénu, ale hlavně ve sklenici či lahvi, kterou by člověk měl mít vždy po ruce. A kolik toho denně vypít? Záleží na vaší váze a fyzické aktivitě.