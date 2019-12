Havajská masáž zklidňuje i nabíjí

„Masér navíc musí být bos. Nejen proto, aby měl dobrou stabilitu. Polynésané považují za důležité i to, aby cítil zem pod nohama, tedy aby byl dobře uzemněný.“

Karel Jíra nemasíruje klienty jenom prsty a dlaněmi, jak je to běžné u jiných masáží. Daleko častěji přejíždí po kůži a svalech předloktím. I tím je havajská masáž zvláštní. Široká plocha předloktí stimuluje větší množství nervových zakončení než samotné prsty a dlaně. Dojde tak k většímu zahřátí a prokrvení kůže i svalů. Masér se do nich může opřít jak lehce, tak celou vahou svého těla. Podle toho, jak je potřeba. Také to přispívá k výrazným účinkům této masáže.