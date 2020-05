Dvě až tři kávy denně mohou pomoci s hubnutím, ovocné šťávy mají opačný efekt

Ženy (20-44 let), které si dopřály 2-3 šálky kávy denně, měly o 3,4 % méně břišního tuku a starší ženy (45-69 let) dokonce o 4,1 % méně než ty, které kávu vůbec nepily, nebo jen občas.

Dva až tři šálky kávy denně působily pozitivně i na muže, ale již ne tak výrazně. Muži do 44 let měli o 1,3 % méně břišního tuku, starší 45 let pak o 1,8 % méně.