Cvičící videa 81leté stařenky dobývají internet

„Myslím, že bychom my všichni měli daleko více tancovat,“ říká Erika Rischková pro agenturu Reuters. Její kanál má už více než 125 000 fanoušků a její videa získala více než 2 miliony lajků.

Její sláva navíc sahá daleko za hranice Německa, až do Ameriky. „Je to vážně skvělé a mám z toho radost. Nikdy jsem nebyla sebevědomá tak jako teď. Všichni ti lidé mi dodávají energii. Je to opravdu motivující,“ dodává Rischková.