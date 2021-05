Běhání pomáhá ke skvělé fyzičce, ale také k ochraně oceánů

Problémem je, že plastem dnes již není zasažena jen pevnina, ale především moře a oceány. Podle OSN v oceánech již nyní pluje přes čtvrt milionu tun plastového odpadu a toto číslo neustále roste. A to dokonce tak, že se předpokládá, že tohoto odpadu bude v půlce století více než ryb. Přestože většinu plastu tvoří rybářské sítě a další rybářské náčiní, neznamená to, že není potřeba snažit se minimalizovat ostatní plastový odpad.

Adidas se navíc snaží využít i sílu sportu a již počtvrté vyzývá všechny milovníky běhu, aby společnými silami přispěli ke změně a pomohli planetě. A to třeba i tím, že se zúčastní v době od 28. května do 8. června běhu Run For The Oceans, který má za úkol pomoci zastavit znečišťování oceánů plastovým odpadem.