Vzdalujeme se přirozeným instinktům

V minulosti jsme ho s profesorem Weissem dělali několikrát, ale naposledy jsme nedostali grant. I u nás však vidíme trendy, které by mohly svědčit o klesající frekvenci pohlavních styků.

Jejich příčinou nejsou jen stresy nebo únava z nasazení v práci. Ve své ordinaci se například stále častěji setkávám s muži, kteří od reálného sexu se svou partnerkou utíkají k pornografii na internetu. Věnují jí tolik času, že to narušuje jejich intimní soužití. U některých z nich na ní vznikne dokonce chorobná závislost.

Také řada nezadaných mužů volí raději tyto pohádky pro dospělé než sex s reálnou ženou. Je to pro ně pohodlnější. Nemusejí se s žádnou seznamovat, zvát ji na schůzky, utrácet za ni peníze, riskovat, že se jí do souložení nebude chtít atd.

Prostě vyloučí „komplikace” a užijí si přímočarý konzum. Na internetu si navíc vyberou z tak bohaté nabídky vnadných žen, na jakou by ve skutečnosti často nemohli ani pomyslet. O různých sexuálních praktikách ani nemluvě. Je to tak snadné jako nikdy v minulosti.

Internet zároveň nabízí řadu způsobů seznámení nebo komunikace. Takže by je měl usnadňovat. Ale nezdá se, že by počítače zintenzivňovaly intimní život nebo prohlubovaly citové kontakty. Zvlášť když se na internetu dá snadno podvádět.

Také to nevypadá, že by internet zlepšoval komunikační dovednosti. Pro dnešní lidi je totiž složitější vyznat se v záplavě informací a ve spleti různých vztahů nebo zájmů.

Internet usnadňuje intimní komunikaci. Ale nezdá se, že by posílání textových zpráv, fotografií nebo videí se sexuálním obsahem dělalo reálné vztahy častější a hodnotnější

Na většině seznamek nebo na určitých sociálních sítích převažuje navíc snaha o přímočarý sex. Spousta lidí ho chápe jako spotřební zboží. Na internetu jistě najdete i weby, na kterých nejsou jen články o tom, jak na své protějšky udělat dojem, ale také o tom, jak jim naslouchat, rozumět a umět se vcítit do jejich pocitů. Určitě však nepatří k masově navštěvovaným. Přitom podobné vlastnosti jsou pro lepší a četnější intimní vztahy hodně důležité.

Sociální sítě umožňují také snadnou intimní konverzaci. To by na první pohled mohlo podporovat četnost pohlavních styků. Ale je tomu tak? Třeba „sextingová” komunikace, tedy rozesílání textových zpráv, fotografií nebo videí se sexuálním obsahem, nedělá skutečný vztah mezi dvěma lidmi lepší, hlubší a sex častější.

Frekvenci pohlavních styků může ovlivňovat i rostoucí počet mladých lidí, kteří žijí single, tedy sami, bez pevnějších emočních a partnerských vazeb. Nebo rostoucí počet žen v plodném věku, které se soustřeďují na svoji kariéru, cestují a užívají si života. Založení rodiny odkládají nebo s ní nepočítají. Některé kvůli tomu, že nenalézají vhodného partnera, jiné nechtějí mít děti a rodinu, protože mají jiné pořadí životních priorit. Podobně to vidí i mnozí muži.

Je to samozřejmě jejich volba a jejich právo. Pravdou je, že až se budou jejich vrstevníci mazlit s vnoučaty nebo až tito lidé začnou po odchodu svého partnera stárnout v osamění, může mnohé z nich napadnout, jaký to všechno mohlo mít smysl.

Ale roste tam také počet lidí, kteří zůstali panici a pannami, případně žijí sami. Anebo po narození dítěte s partnerem prostě jen nesouloží. Tyto jevy mají podle všeho řadu příčin, určitě to není jen tlak na muže, jeho výkon a kariérní vzestup. Je to také o vztazích v rodinách, o schopnosti komunikovat o intimních problémech, stejně jako to je o řadě dalších věcí.