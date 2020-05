Vyšší sexuální frekvence automaticky neznamená větší spokojenost ve vztahu

„Jednou je málo, desetkrát moc, pětkrát to stačí za celou noc,” zní v notoricky známé písničce od Petra Čejky. Opravdu ale existují páry, které se milování oddávají pětkrát za noc? Podle studie zveřejněné v roce 2017 se průměrný pár miluje čtyřiapadesátkrát za rok, tedy zhruba jednou týdně. Pokud výsledek této studie koresponduje i s vaším sexuálním životem, pak patříte mezi šťastné lidi, a to doslova.

S frekvencí sexuální aktivity má co dočinění také věk. Vědci z Kinsey Institute v Indianě přišli na to, že lidé mladší 30 let mají sex 112krát ročně, tedy více než dvakrát týdně. S přibývajícími lety tato frekvence klesá, a tak si lidé starší 30 let vychutnávají sex už jenom 86krát ročně. Osoby mezi 40 až 49 lety se podle vědců oddávají sexu 69krát ročně a páry po padesátce zhruba 52krát ročně.