Tři věty, které byste neměla říkat svému partnerovi

Možná jste někdy zažila chvíli, kdy jste před partnerem pronesla větu, a rázem jste litovala, že jste ji vyslovila nahlas. I když bychom před svým protějškem měly být upřímné, rozhodně to neznamená, že mu musíme říkat všechno, co nám vyvstane na mysli. Naopak, podle párové terapeutky Genesis Gamesové existují nejméně tři věty, které vašemu vztahu mohou ublížit.

Už vám někdo někdy řekl, abyste se uklidnila? Pokud ano, pravděpodobně víte, jak frustrující tato fráze je. Bohužel, během hádek a vyhrocených konverzací na to zapomínáme a rády partnerovi říkáme, že by se měl uklidnit.

Namísto „uklidni se“ zkuste partnera podpořit a otevřeně se ho zeptat, co ho trápí. Zeptejte se: Co se děje? Proč je to pro tebe tak důležité? Co tě na tom tak rozčiluje?