Tři důvody, proč vás muž neposlouchá

„Pokud je to i váš případ, možná budete překvapena, jak takové chování ze strany muže změnit, aniž byste jeho samotného vůbec měnila. Zkuste se zaměřit na tři základní věci a uvidíte,“ radí na svém blogu terapeutka Carol Tuttleová.

Jak tvrdí odbornice, muži jsou schopni plně vnímat cca 10-15 minut, pak se „odpojí“. Jakmile si toho žena všimne, často si tak vydedukuje, že není pořádně slyšet a o to víc mluví, aby upoutala pozornost. Jenže takové chování muže ještě více rozladí.

Některé ženy žádají, aby je muž vyslyšel i v okamžiku, kdy je zaneprázdněn něčím jiným. Samozřejmě je pochopitelné, když chce být žena vyslyšena, jen je třeba akceptovat fakt, že se to ne vždy hodí hned, jak si usmyslí. Pak je logické, že se jí muž nebude „věnovat“ na 100 procent.

„Chcete-li něco říct, najděte na to vždy vhodný čas, jinak s tím raději počkejte,“ dodává.

Pokud si to myslíte už dopředu, pak si automaticky připravujete půdu pro to, aby se to tak stalo.