Stresové faktory, které výrazně ovlivňují sexuální život

„Namísto rostoucí touhy se tak tělo i mysl zaměří na to dovést vás do bezpečí - ať už jde o splnění termínu v práci nebo skutečné ohrožení vašeho života,“ dodává. Jaké jsou nejčastější stresové faktory, které toto způsobují?

Když je vaše mysl doslova zaplavena naplánovanými schůzkami a různými prezentacemi, je jasné, že sex je to poslední, co vás v tu chvíli napadne. A to je částečně důvod, proč nejdou sex a stres příliš dohromady.

To, na co se zrovna soustředíte, má tendenci růst, zatímco vše ostatní klesá, jako sexuální touha. Bohužel pohled na ni bývá mnohdy zkreslený.

Mnozí mají pocit, nebo dokonce očekávají, že sex budou chtít spontánně, bez ohledu na to, co se kolem děje, nebo jak moc jsou stresu. Jenže tato očekávání, pokud nejsou splněna, často vedou k pochybám, zda je s člověkem vše v pořádku. A o co víc se bude trápit, o to méně bude chtít sex.