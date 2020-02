Sexuální preference mladých výrazně ovlivňují erotické filmy

V době internetu a sociálních sítí je opak pravdou. Vyhledávání erotických fotek a filmů, ale i tvrdšího porna není tak složité, jak by se mnohým dospělým mohlo zdát. I proto se není čemu divit, že stále více teenagerů ví a vidělo ještě před začátkem vlastního sexuálního života věci, o kterých by se mnozí dospělí styděli mluvit.

Podobně „získané znalosti” pak mnohé mladé lidi velmi ovlivňují v tom, co u svého budoucího sexuálního partnera vyžadují. A málokdy v dobrém slova smyslu.

Z jednoho nedávného britského výzkumu vyplynulo, že každý třetí člověk ve věkovém rozmezí 18 až 24 let je výrazně ovlivněn tím, co vidí v pornu a erotických filmech a sám to i mnohdy následně vyžaduje.