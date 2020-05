Sex jako klíč k poklidnému PMS

Většina žen by během PMS nejraději sáhla po pilulce a přála si rychlou úlevu od nepříjemných pocitů či bolesti hlavy. Jenže žádný takový lék neexistuje, a tak se o slovo hlásí přírodní pomocníci, kteří dokážou příznaky premenstruačního syndromu alespoň zmírnit.

Výzkum naznačuje, že cvičení může zmírnit příznaky PMS, a to včetně špatné nálady i nízké energie. Studie z roku 2018 zjistila, že ženy, které prováděly aerobní cvičení třikrát týdně po dobu 8 týdnů, pociťovaly zlepšení premenstruačních symptomů. Po pravidelném cvičení se během PMS cítily méně unavené, a zároveň více koncentrované.

Zvládnout PMS se vztyčenou hlavou je vyšší dívčí. Myslete na to, že každé tělo je jiné a to, co platí na vaši kamarádku, vůbec nemusí zabírat na vás. Pokud ale boj s premenstruačním syndromem nechcete vzdát, zkuste si po celý měsíc zapisovat deník symptomů. Možná brzy najdete vzorec, který souvisí s vaším menstruačním cyklem, a podle kterého můžete uzpůsobit denní aktivity.