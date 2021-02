Šest nejčastějších sexuálních fantazií mužů i žen

Také britská studie publikovaná v akademickém časopise Personality and Individual Differences naznačila, že sex s více partnery je častou sexuální fantazií. Z výzkumu, do kterého se zapojilo 788 dospělých Britů, vyšlo najevo, že zatímco muži sní o sexu s neznámými partnery, v ženských fantaziích se objevuje sex se ženami, případně se známými osobnostmi.

Popularitu drsného sexu potvrzuje také sociální psycholog Justin Lehmiller, který provedl studii v rámci psaní knihy Tell Me What You Want. Výzkum, kterého se zúčastnilo 4000 Američanů, ukázal, že 93 procent žen a 81 procent mužů někdy fantazírovalo o tom, že je partner sexuálně ovládá. Zároveň 85 procent mužů a 76 procent žen někdy snilo o dominantní roli při milování. Nutno dodat, že pod pojmem hrubý sex si představujeme sexuální praktiky, které nejsou zdraví nebezpečné či urážlivé.