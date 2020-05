Reinkarnace vztahu aneb Jak se opět zamilovat do svého partnera

A to i v takových okamžicích, kdy už vztah přestane postrádat jiskru a vše hezké, co bylo na začátku vztahu.

Pokud jste ještě neslyšeli o manželích Gottmanových, pak to rychle napravte. S troškou nadsázky jde totiž o pár, který zná tajemství dlouhodobého vztahu. Ve své „The Love Lab” (Laboratoři lásky) provedli výzkum párů, ve kterém s 94% přesností odhadli, zda vztah dvou zamilovaných hrdliček vydrží, nebo míří do záhuby. Ve většině případů vydrží takové vztahy, kde partneři znají navzájem své potřeby a oba respektují, že každý člověk se vyvíjí.

Na schůzce diskutujete pouze o tom, co váš vztah do budoucna potřebuje. Při řešení problémů se snažte být konkrétní. Místo věty „Chci, abys mi více naslouchal...” řekněte „Přála bych si, abys u večeře vypnul telefon a my se mohli společně bavit.”

Přichází ideální chvíle na to, abyste s partnerem probrali váš sexuální život od A do Z. Zeptejte se ho, co se mu líbí? Jaká poloha je pro něj smyslná? A nebojte se zavést hovor i na téma, na jakém místě by se chtěl milovat.