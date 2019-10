Poslouchat svůj vnitřní hlas se může vyplatit

Ať už si o naslouchání svému vnitřnímu hlasu myslíme cokoli, ten pocit uvnitř těla, který jako by říkal: „nedělej to“ nebo naopak „udělej to“, zřejmě zná většina z nás. Něco jako by nás varovalo nebo ponoukalo, jako by vidělo víc, než dokážeme rozpoznat pouhým okem. Ani v dnešní době však věda neumí přesně vysvětlit, co to vlastně je.

„I vědci dlouho popírali existenci třetího oka. Ale objevili v mozku záhadnou žlázu, nad kterou jim nezbývalo než kroutit hlavou. Tato žláza se jmenuje epifýza, šišinka mozková, a má funkce, které se nedají vědecky vysvětlit. Jako kdyby šlo o ,zakrnělé‘ oko,“ vysvětluje Lucie Mucalová, koučka a lektorka v oblasti mezilidských vztahů.

Faktem ovšem je, že intuice hraje v naší každodennosti podstatnou roli. Sophy Burnhamová, autorka bestselleru Umění intuice, ji definuje jako podvědomé vědění bez tušení, proč to vím. Steve Jobs, slavný zakladatel firmy Apple, dokonce řekl, že v jeho životě byla „silnější než intelekt“.

Kde se vzala, tu se vzala

Slovo intuice souvisí s latinskými výrazy intueor (dívám se, zvažuji, rozjímám) či intuitio (bezprostřední poznání, vnuknutí). Pokud nám naše intuice „vnukne“ nějaké rozhodnutí, nepotřebujeme o něm, jak konstatuje Burnhamová, nijak vědomě přemýšlet a bývá provázeno pocitem jistoty, který ale také není podložen žádnými zřetelnými důvody.

Možná právě proto se podle ní často neřídíme. V moderní době obklopeni technikou jako bychom se svá „tušení“ odnaučili nejen poslouchat, ale i vnímat.

„Intuice někdy volá, ať někam nechodíme, ať zrušíme schůzku, ať něco přehodnotíme. Takový pomyslný vnitřní hlas, který nechápeme a snažíme se přesvědčit sami sebe, že to je hloupost. Je samozřejmě na nás, zda ho poslechneme, či ne. Jistě znáte příběhy, kdy jste ‚věděli‘, že něco nebude fungovat, a přesto jste do toho šli,“ říká lektorka s tím, že obvykle teprve s odstupem času jsme si schopni říct: Vždyť jsem to věděl/a a často se sami sobě divíme, proč jsme to vlastně udělali.

Intuice je také podmíněna zkušeností, výchovou a velmi často hraje roli ve chvíli, kdy se člověk musí rychle rozhodnout nebo jednat. Měli bychom ji poslouchat nejen ve vztazích, ale třeba i při pohovorech, pracovních úkolech, při seznamování nebo důležitých životních rozhodnutích a podobně. Pokud se to naučíme, může nám velmi usnadnit život.

V jednoduchosti je síla

Obecně bývá intuice mnohem častěji připisována ženám, jež se na ni spoléhají především v citech. Také kreativní lidé a umělci ji obvykle mívají rozvinutou ve větší míře než zbytek populace. Zejména exaktně založeným lidem se může zdát její princip až příliš prostý a zároveň neuchopitelný.

Vlastně se dá říci, že nám intuice dává jednoduchá prostá znamení, kudy a kam jít, jak překonat překážky, co udělat, a dokonce i co říct.

„Pomáhá nám vidět věci jinak, než se na první pohled zdají,“ vysvětluje Lucie Mucalová. Vnímáme je tak nějak „pravdivěji“, odhalíme i to skryté, co bychom jinak nebyli schopni pouhým rozumem v danou chvíli posoudit.

Člověk s rozvinutým vnitřním hlasem dokáže podle lektorky vnímat a vyhodnocovat i to, co jeho pět smyslových orgánů vůbec nezachytí. „Někdo to označí za náhodu, někdo za znamení. Náhoda je vlastně způsob, kterým k nám promlouvá intuice. Intuice neklame, intuice je daleko starší než rozum a úsudek.“

Jak ji rozvinout?

V dnešní době nám pomohou k oživení našeho mimosmyslového vnímání zejména zkušenosti východních filozofií. Jde o umění meditace a koncentrace na určitou věc, která nás trápí. Důležité je v takové chvíli potlačit zbytečné myšlenky.

Jinak řečeno, zatlačit trochu toho racionálního já do pozadí a dát průchod prvotním myšlenkám. Často totiž bývá to první, co nás napadne, to správné. A víme to ještě dříve, než do přemýšlení o problému zapojíme rozum.

Jak být intuitivnější

Na otázku, proč šli do rizika, úspěšní lidé často odpovídají: „Měl jsem tušení, že to dobře dopadne.“

Jak se tedy naučit poslouchat svůj vnitřní hlas a najít rovnováhu mezi intuicí, zdravým rozumem a analyzováním situace?