Po kolika schůzkách zjistíte, že to s vámi muž myslí vážně

Příběhy o tom, jak se pár dal dohromady už na první schůzce, a to včetně sexu, a takový vztah jim vydržel, možná slyšel kdekdo. Rozhodně se to ale nestává tak často, jak by si mnozí z nás mysleli. Jak tvrdí vztahový kouč Jonathon Aslay, jde zhruba o jeden případ na milion „vztahů na jednu noc“.