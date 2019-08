Partnerské manipulace, které nelze tolerovat

Je jedno, že zatím nadává jen ostatním a hází věcmi či kope do zdi jen v okamžicích, které se vás bezprostředně netýkají, i to se totiž časem může změnit. A vězte, že se tak děje velmi často - utéct pak z takového vztahu je mnohem složitější a často se neobejdete bez odborné pomoci.

Pokud vás partner neustále uráží, má nemístné narážky a pohrdající poznámky a když se na něj rozzlobíte, předstírá, že to byla jen legrace, pak vězte, že to s normálností nemá nic společného. Váš partner má zřejmě velký problém a vy kvůli němu samozřejmě také. Vše se totiž může stupňovat.

Vždy si představte svou nejlepší kamarádku, kdyby prožívala přesně to, co vy, co byste jí poradila. Své přátele totiž máme tendence chránit víc než sami sebe. Ani v tomto případě nic nepodceňujte a na odchod od takového partnera se řádně připravte.

Jakmile věci překročí určitou hranici, řekněte to vždy někomu, komu věříte. Může to být přítel, přítelkyně, rodiče, někdo z širší rodiny, prostě komukoliv, komu důvěřujete, a to pokud možno co nejdříve.