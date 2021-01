Oholené, či neoholené ohanbí? Většina s návratem k přirozenosti nepočítá

V posledních desetiletích je to ale jinak. Ženy, které si odmítají holit intimní partie, případně i podpaží, vnímá spousta lidí jako nekultivované typy, které o sebe nedbají. A je podle nich otázka, jak to vůbec mají se svou hygienou. Nebo v nich vidí buřičky a provokatérky.

I když se stále hlasitěji začínají ozývat hlasy, které volají po návratu k přirozenosti, velký trend zatím nezvrátily. Z dámských přirození totiž začaly mizet i úzké proužky upravených chlupů kolem stydké rýhy. Před pár lety to byla jedna z tolerovaných úprav. Říkalo se jí landingstrip. Piloti tak označovali přistávací dráhu.

Vyholený klín se ale v současnosti líbí víc. Většině žen i mužů.

Estetickým ideálem moderní doby se stala žena hladká a hebká na dotek. Je to součást kultu mládí

S bojem proti pubickému ochlupení se rozvinul také boj proti chloupkům na jiných částech těla. Zejména pak v podpaží a na nohou. Estetickým ideálem moderní doby se stala žena hladká a hebká na dotek.

To má svůj důvod. Její erotickou atraktivitu zvyšuje v praxi všechno, co zdůrazňuje dojem mládí, případně dětství. Vyspělé západní společnosti ostatně ovládá kult mládí společně s kultem úspěchu.

Módu holení chloupků na ženském těle propagovaly firmy vyrábějící nejrůznější kosmetické potřeby. Přímo i nepřímo. Ve svých reklamách neustále zdůrazňovaly, jak úžasná je hladká pleť, které lze dosáhnout tak snadno...

Stejný a možná ještě větší vliv měly pornografické filmy. Ve snaze o to, aby vše bylo vidět do nejmenších detailů, se pornoherečky a pornoherci stali předvojem, který se jako první začal holit „až na plech”. Bezpochyby ovlivnili názory na to, jak má sexy nahé tělo vypadat.

K trendu holení těla se přidávají často i muži

I proto je dnes chlapů, kteří dávají přednost přirozenému ochlupení partnerky před oholenou kůží, výrazná menšina. Navíc spousta mužů začala v posledních dekádách napodobovat ženy. Vyholené ohanbí vidíme stále častěji u našich mladších pacientů.

K jeho popularitě přispívá asi také tvrzení, že oholený penis budí opticky dojem, jako by byl delší. Pro řadu mužů je tento dojem otázkou prestiže a někdy i sebevědomí.

Ovšem důsledná depilace chloupků na celém těle, jako je tomu u žen, se u pánů sotva dočká nějaké široké obliby. Už jenom proto, že ochlupení těla je jedním ze signálních znaků pohlavního hormonu testosteronu, tedy mužství.

Pánové si proto snáz zvyknou na vyholení své lebky než svého těla. Nicméně existuje jeden důvod, proč by se mohlo stát oblíbenější, hlavně u mladších u mužů. Tím důvodem je tetování. Na hustě zarostlých mužných prsou jaksi nevynikne.

Proti trendu hladce vyholeného těla jako ideálu krásy a přitažlivosti ovšem v posledních letech vystupuje řada populárních osobností. Bulvární tisk s gustem publikoval fotky neoholeného podpaží herečky Julie Robertsové, zpěvačky Madonny nebo herečky a zpěvačky Miley Cyrusové.

Osobitou cestou, která rozhodně není lemovaná žiletkami a holicími strojky, se rozhodla jít i Paris Jacksonová, dcera zpěváka Michaela Jacksona, nebo modelka Lourdes Leonová, dcera Madonny. Ta využila zarostlé nohy a podpaží dokonce v reklamní kampani.

Podle průzkumu, který zveřejnil web The Telegraf, si téměř čtvrtina Britek (23 %) neodstraňuje chlupy v podpaží a 15 % z nich si přestalo pravidelně holit také nohy. Podle serveru Daily Life preferuje neoholené podpaží až 25 % mileniálů v USA. A některé dívky si chloupky barví nebo zdobí třpytkami.

Feministka Xiao Meili uspořádala na čínské sociální síti Weibo dokonce soutěž chlupatých podpaží. Ženy by podle ní měly mít právo samy si rozhodovat, co udělají se svým tělem, a neměly by k tomu být nucené tlakem společenských stereotypů.

Na Instagramu se objevila kampaň JanuHair. I ta brojí proti holení chlupů a chloupků na ženských tělech. Spustila ji britská studentka herectví Laura Jacksonová. Snaží se tak podpořit vzdělávací program Body Gossip (Klepy o těle), který seznamuje mladé lidi s různorodostí vzhledu lidského těla a snaží se je vést k tomu, aby přehodnotili koncept „dokonalosti” a naučili se bez problému přijímat svůj jedinečný vzhled.

Nový „chlupatý” trend může být i byznys. Řada klinik zaměřených na transplantaci vlasů, třeba DHI Global v Anglii, hlásí nárůst pacientek, které si při odstraňování chloupků z rozkroku poškodily vlasové folikuly. Chloupky na ohanbí jim pak rostou nepravidelně a místy vůbec.

Protože je chtějí mít pravidelné, dávají si je tam přenést z hlavy. Stejnou technikou, jakou si muži nechají transplantovat vlasy, aby zakryli pleš.

Podle sexuoložky Laury Bermanové z Chicaga se v období covidu-19 vzdala spousta žen svých zkrášlovacích procedur intimních oblastí, protože zpohodlněly. Jenže některým se to zalíbilo a začaly si přirozený kožíšek na ohanbí hýčkat. Jen ho občas přistřihnou. Navíc zjistily, že ušetří čas i peníze za kosmetické prostředky. Jestli jde o signál, že by se mohl vrátit trend holek od bobří řeky, to teprve uvidíme.

Pro a proti

Odpůrci holení na intimních místech někdy argumentují i zdravotními důvody. Žiletky a holicí strojky podle nich zbytečně dráždí pleť, provokují vznik pupínků i bolestivého zarůstání chloupků, zvětšují riziko různých infekcí nebo zánětů atd.

Jeho příznivci naopak zdůrazňují, že chloupky zvyšují pocení, tělesný zápach, vznik mykóz, v horších hygienických podmínkách třeba i pravděpodobnost nákazy cizopasníky apod. Bobr podle nich patří do přírody, ne do dámských kalhotek.

V někdy vášnivých diskusích zní nejracionálněji hlasy žen, jako je třeba blogerka Sonia Cytrowska. Podle ní je ochlupení přirozenou částí ženského těla stejně jako vlasy. I proto je ho potřeba vnímat jako krásné a normální.

Ideální by podle ní bylo to, kdyby se v ulicích potkávaly ženy oholené i neoholené ve vzájemném respektu.