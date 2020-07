Neochuzujte se o polibky, posilují vztah i vaše zdraví

„Líbání představuje intimní gesto, které pomáhá prohloubit lásku a spojení mezi dvěma lidmi. Je to díky tomu, že se právě při líbání uvolňují do těla pozitivní hormony dopamin a oxytocin - především pak při intenzivním procítěném polibku,” vysvětluje vztahová poradkyně a koučka Madeleine Masonová pro server Independent.

I přes možné pozitivní pocity s tím spojené přijde mnoha lidem líbání jako poměrně nehygienické. Vždyť i během několikasekundového polibku partneři sdílejí až 80 milionů bakterií. Možná to zní děsivě, pravdou ale podle odborníků je, že s větší pravděpodobností kvůli „sdíleným” bakteriím onemocníte po podání ruky než po líbání.

Lidské rty obsahují krevní cévy, které se při líbání rozšiřují. Krev je díky tomu směřována dál do obličeje a jinam do těla, čímž ulevuje srdci. I díky tomu se pak u dotyčných jedinců snižuje krevní tlak, vysvětluje plastický chirurg Ryan Neinstein z amerického New Yorku.