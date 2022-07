Klíč ke spokojenosti ve vztahu? Správné rozdělení domácích prací

Práci v domácnosti zpravidla rozdělujeme do dvou kategorií. Fyzické úkoly zahrnují praní, úklid, vaření, nakupování nebo péči o děti. Druhou skupinu odborníci nazývají „mentální zátěží“.

Jedná se de facto o jakousi přípravu k fyzickým úkolům. To znamená zajišťování toho, aby byly úkoly splněny, předvídání potřeb, plánování a delegování.

Ačkoli heterosexuální muži obecně přebírají více domácích povinností, než tomu bylo v minulosti, většina duševní zátěže nadále připadá na ženy.

„Je velmi snadné sklouznout do zastaralých genderových stereotypů. Je ale potřeba myslet na to, že ženy nevykonávají jen více práce v domácnosti, ale jsou také daleko více psychicky a emocionálně vytížené,“ říká koučka Laura Dangerová pro Huffington Post.

„Ženy mají na starosti plánování nákupů, zapisování dětí na kroužky nebo tábory. Kromě toho řeší problémy přímo s učiteli, lékaři či trenéry,“ dodává.

Jak změnit zažité stereotypy a nastavit si role tak, aby ve vztahu vládla vzájemná spokojenost?

1. Jasně a podrobně komunikujte

Při rozdělování domácích povinností je nutnost podrobně komunikovat to, co je potřeba udělat a jak. Při správné komunikaci totiž nedochází k dušení frustrací a pasivně agresivnímu chování.

Vyzkoušejte metodu fair play, která zahrnuje identifikaci všech kroků spojených s dokončením jednoho úkolu a dohodnutí standardu, jak by měl být proveden. „Tato metoda spočívá v prodiskutování všech neviditelných kroků, které vedou k úspěšnému dokončení úkolu,“ říká Dangerová.

2. Naplánujte si čas na rozhovory každý týden

Při rozdělování domácích povinností nestačí jednorázová konverzace. Stanovte si každý týden schůzku, během které se připravíte na následující týden.

„Využijte tento čas k tomu, abyste probrali, co všechno je nutné následující týden vykonat. Oslavte úspěchy z předchozího týdne a cvičte si jasnou komunikaci o dělbě práce a řešení problémů zdravým způsobem. Investování času a energie do komunikace o spravedlivé dělbě domácí práce je investicí do dlouhodobého zdraví vašeho partnerství,“ uvádí koučka.

3. Respektuje své silné stránky

Šťastné páry si rozdělují úkoly podle svých individuálních preferencí a silných stránek. V praxi to pak vypadá tak, že pokud vás baví vařit a rozumíte tomu, vezmete si na starosti chystání obědů či večeří. To stejné platí pro praní prádla, žehlení či například vytírání.

4. Uvědomte si, že domácí práce nejsou jen úkoly

Není to ovšem jen o mytí nádobí. Plněním úkolů svému partnerovi ukazujete, že si vážíte jeho času a chcete se o něj postarat. Pokud je ale předmětem vašeho úkolu společný zájem, je potřeba do něj partnera integrovat. To je zvláště důležité, pokud jde o psychickou zátěž.

Vezměte si například přihlášení svých dětí na letní tábory nebo mimoškolní aktivity. Nejde jen o to, že chcete, aby vám manžel pomohl s fyzickým úkolem vyplňovat přihlášky, ale také o to, aby byl stejně zapojen do výzkumu a rozhodovacího procesu při hledání programu, který by nejlépe vyhovoval vašemu dítěti.

5. Můžete se na sebe spolehnout

Vzájemná opora je základním stavebním kamenem každého vztahu. To platí jak při řešení nejrůznějších krizí, tak při plnění jednoduchých domácích úkolů.