Když vám vlastní emoce ničí vztahy

Žádný muž (a ani žena) se nechce cítit, jako by byl pod neustálým dohledem, obzvlášť pokud neudělal nic, čím by zradil vaši důvěru. Zkuste tedy svá podezření „držet na uzdě“, pokud k nim není důvod.

Jsou tajemství, která by měla i ve vztahu zůstat jen vaše. Ale jsou i věci, které byste ve vztahu před partnerem rozhodně tajit neměla. Cokoli z minulosti (emoce, bolestivé zážitky), co budete držet v sobě, a partnerovi o tom neřeknete, negativně ovlivní váš aktuální vztah.

Položte si tedy otázku: Co před ním tajíte a proč? Možná si myslíte, že to netuší, pravděpodobnost je ale spíše taková, že má obavy, že něco tajíte. Čím větší budou, o to víc budou zasahovat do vašeho vztahu.