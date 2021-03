Každodenní návyky, které vás připravují o orgasmus

Jaká je vaše večerka? Pokud patříte k nočním sovám, které toho příliš nenaspí, pak si zahráváte se svým orgasmem. To alespoň tvrdí studie z roku 2015, která byla zveřejněná v časopise The Journal of Sexual Medicine.

Neboje se, rozhodně to neznamená, že byste měla odložit kolo do garáže a už se ho nikdy nedotknout. Přesto je dobré vědět, že studie provedená Texas A&M Health Science Center zjistila, že když ženy jezdí na kole s řídítky, která jsou posazena níže než sedlo, staví tělo do úhlu, který může vést ke ztrátě citu ve vaginální oblasti.