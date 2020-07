Jaké věci je potřeba probrat před první společnou dovolenou

Při výběru destinace se nepřizpůsobujte partnerovi, ale raději udělejte kompromis ke vzájemné spokojenosti. Pokud totiž nenávidíte pláž a resorty all-inclusive, jen těžko se to nepromítne do vaší nálady.

„Ujasněte si hned na začátku, kolik peněz jste ochotní do dovolené investovat a promluvte si i o tom, kdo bude hradit jaké náklady,“ doporučuje Winterová.

„Důležité je nic nepředpokládat. Možná máte zkušenosti, že dovolenou hradí partner, ten to tak ale mít nemusí,“ dodává.

Stres se může dotknout i dovolené. Zrušený let, špatné počasí nebo hotel, který neodpovídá popisu. To všechno může s náladou obou partnerů pořádně otřást. I to je ale zkušenost k nezaplacení. Je totiž důležité poznat partnera i z obrácené stránky a vidět, jak reaguje na stresové okamžiky.