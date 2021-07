Jak vylepšit svou techniku při orálním milování

V první řadě je důležité říci, že neexistuje jednotný návod, který by říkal, jak má dokonalý orální sex vypadat. A tak záleží na samotných párech, jak k této sexuální aktivitě přistoupí. Podstatné je pouze to, abyste se do orálního sexu nenutila a neprováděla ho jenom pro úsměv svého partnera.