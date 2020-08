Jak vám tělo dává najevo, že váš vyvolený není ten pravý

Hledání vhodného životního partnera není vždy jednoduché, jak se nám v dospívání zdá. A když už najdeme někoho, kdo se nám líbí, ne vždy to automaticky znamená, že je to ten pravý.

I pohledný a milý muž nám může v něčem vadit, i když bychom si přály opak. Jak poznat, že ten, kterého jste poznala, není ten pravý? Zkuste naslouchat signálům těla. Pokud se setkáte s jedním či více níže uvedenými, vaše tělo vám dává jasně najevo, že je lepší couvnout, uvádí server Yourtango.

Neumíte se v jeho přítomnosti uvolnit

Základním stavem, když trávíme čas s někým, kdo nám v něčem jednoduše „nesedne”, je stav určitého napětí a strnulosti, i když k tomu v dané chvíli není jasný důvod. Cítíte-li opakovaně podobný stav, a neumíte se v jeho přítomnosti uvolnit, pak to nejspíš není ten pravý.

Nesedne vám řeč jeho těla

Ujišťuje vás, že se mu líbíte, ale vy přesto máte pocit, že v jeho očích chybí nějaká jiskra, náznak vzrušení, cokoli, co by naznačilo jeho opravdový zájem? Pak je možná ta pravá chvíle začít se soustředit na to, zda je to opravdu váš vysněný protějšek.

Máte pocit, že před vámi něco skrývá

Líbí se vám, přitom vám ale většinu času s ním připadá, jako by neustále něco skrýval? To rozhodně není dobrý start nového vztahu.

Svírá se vám žaludek

I když máte společné záliby, rozumíte si a vycházíte spolu, i tak máte kolikrát pocit divného tlaku v břiše? Někdy to může být jen známka vaší vlastní opatrnosti, abyste do něčeho neskočila po hlavě. Pokud se to ale opakuje, je velké riziko, že se to do budoucna nezlepší.

Sexuální přitažlivost není na pořadu dne

Vzájemná sexuální přitažlivost mezi dvěma lidmi je jeden z náznaků, kde by vztah mohl fungovat. Samozřejmě sex není to jediné a nejpodstatnější, ale zcela chybět by rovněž neměl.

Pokud už v počátku při seznamování chybí vášeň a atraktivita, není to dobrá vyhlídka na dlouhodobý romantický vztah.

Nedokážete si s ním představit zbytek života