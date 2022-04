Jak si ve vztahu udržet potřebnou jiskru

„Přijměte pozitivní postoj. Nezapomínejte partnerovi, partnerce říkat, jak vám na nich záleží, pokládejte jim komplimenty a dávejte zpětnou kladnou vazbu kdykoli to jen půjde. Ukažte svou vděčnost za vše, co dělají,“ nabádá Roantreeová, podle které je podobný přístup zásadní pro udržení jiskry, protože posílí vzájemný respekt a obdiv.

„Přemýšlejte o každém pozitivním kroku jako o vkladu do vztahu, snažte se takových vkladů udělat co nejvíc. Čím více jich bude, o to snazší bude překonávání vztahových potíží, které nastanou v budoucnu,“ dodává.

A to nejen proto, že oba budete mít jistě dříve či později mnoho vlastních povinností, které vám budou zabírat mnoho času, ale i proto, že je až příliš snadné zapomenout na to, že i v běžné domácí „nudě“, která přichází s dlouhodobými vztahy, můžete i tak trávit zábavný čas s protějškem.

To nejen že může ovlivňovat milostný život jako takový, ale také má vliv na to, že se někdy až příliš rychle vzdáváme vztahů, když máme pocit, že je tzv. líbánkové období nenávratně pryč.

„Musíte chtít svůj protějšek vylepšovat a investovat do vztahu. Mnoho párů se třeba dohaduje o tom, kdo co kdy udělal, kdo je s něčím na řadě. Podobné argumenty se vyvíjejí od myšlenky, že ve vztazích musí být vždy vše 50:50. To je ovšem nereálné, navíc to lidi nutí automaticky přemýšlet o ziscích a ztrátách. Partner se tak brzy stane někým, s kým musíte soupeřit, místo aby pro vás byl zdrojem rodinného tepla, relaxace a potěšení,“ vysvětluje odbornice.