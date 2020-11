Jak se během karantény nerozejít s partnerem

Na první pohled by se mohlo zdát, že práce z domova přináší samé plusy. Po čase ale většina lidí zjišťuje, že home office rozhodně není procházka růžovou zahradou, a obzvláště to platí v případě, kdy z domova pracují oba partneři. Rozdělení domácích povinností, vaření obědů i dělání úkolů se školou povinnými potomky může leckdy přivodit nepříjemnou hádku.

„Rutina je klíčem k tomu, aby váš vztah během této doby fungoval. Posaďte se a vytvořte týdenní rozpis úkolů, které je třeba udělat. Je důležité, abyste tento rozvrh vytvořili společně a rozdělili povinnosti podle vašeho pracovního zatížení,“ radí Dominique Antigliová, autorka knihy The Life-Changing Power of Sophrology.

V současné době sice s partnerem trávíte většinu času, ale to neznamená, že si doopravdy užíváte jeho přítomnost. „I když se společně izolujete, pravděpodobně trávíte obrovské množství času tím, že pracujete na svém notebooku. Zkuste si na sebe najít čas a užijte si pár chvilek jako pár,“ říká Dominique Antigliová pro Woman’s Health.

„Je ironií, že těsná blízkost může vaší touhu po partnerovi snížit,“ poznamenává expertka na vztahy Kate Moyleová. I když to není jednoduché, pokuste se nezanevřít na sex a intimnosti.

„Pamatujte na to, že partneři by si za každých okolností měli užívat jeden druhého,“ dodává Kate Moyleová. Co takhle překvapit partnera krajkovým prádlem? Nebo ho nečekaně vyrušit v jeho pracovně? Kreativitě se v tomto ohledu meze nekladou.