Jak s partnerem mluvit o své sexuální minulosti

Sexuální minulost je citlivé téma, které je opředeno emocemi a studem. Některé ženy se stydí za svou bohatou sexuální zkušenost, jiné naopak za to, že neměly příliš mnoho partnerů. Zároveň v novém vztahu nechceme přiznat, že jsme například zažily trojku, BDSM nebo intimní styk s člověkem stejného pohlaví.

„O sexuální minulosti je těžké hovořit, protože na to nejsme zvyklí,” říká terapeutka Holly Richmondová. Přesto všechno se čas od času může konverzace k tomuto tématu stočit.

Pokud se rozhodnete svou sexuální minulost poodhalit, může to mít pozitivní vliv na váš současný sexuální život. Snáze dokážete vyslovit své sexuální potřeby, nebudete cítit stud, a především budete sama sebou.

Jakmile tedy ucítíte, že je vhodná příležitost, směle do toho. „Na úvod partnerovi řekněte, proč je tato konverzace pro váš vztah důležitá,” radí D'Angelová pro Shape. Během samotného rozhovoru byste neměla hovořit o zážitcích, které jsou vám nepříjemné. Nikde není psáno, že na sebe musíte prozradit úplně všechno.

Zároveň si uvědomte, že není vaší povinností odhalit celou sexuální minulost. „Je rozdíl mezi soukromím a tajemstvím. Každý má právo na soukromí, a pokud existují aspekty vaší sexuální minulosti, které si chcete nechat pro sebe, je to naprosto v pořádku,“ říká Richmondová.

Je to váš život, a pokud nechcete, aby váš partner věděl například o sexuálním klubu, do kterého jste ve dvaceti chodila, je to vaše věc. Možná se později otevřete. Možná ne. Vše závisí jenom na vás.