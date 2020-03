Jak pomoci partnerovi zvládat sociální fobii či úzkost

Vzhledem k tomu, že má najednou málokdo každý den možnost „utéct” alespoň na chvíli ven, na procházku, ale třeba i do práce, je to o dost náročnější. O to víc pak v případě, když vedle sebe máte partnera, který obecně trpí úzkostí, sociální fóbií a podobnými stavy, které současný životní „styl” rozhodně neulehčuje. Jak se s tím vypořádat, aniž by vztah nějak výrazně utrpěl?