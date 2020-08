Co je to emoční inteligence a jak moc ovlivňuje naše životy

Být citově inteligentní znamená být schopen řídit své emoce způsobem, který je vhodný pro daný okamžik. Kdy je tedy vhodné emoce plně vyjádřit a kdy je lepší je udržet pod kontrolou a použít je až později.

Neznamená to tedy, že existují emoce, které by dotyčný neměl nikdy pocítit nebo by je měl být schopen zcela potlačit.

Emoční inteligence má 5 hlavních vlastností

1. Sebevědomí

Americký psycholog Daniel Goleman uvádí, že sebevědomí lze definovat jako schopnost rozpoznat a porozumět našim náladám, emocím a tomu, co nás popohání dál. Tedy všemu, co nás ovlivňuje a zároveň jak my samotní ovlivňujeme druhé.

Mezi příznaky vysokého sebevědomí přitom patří: realistické sebehodnocení, sebevražedný smysl pro humor a sebevědomí jako takové.

2. Samoregulace

Goleman samoregulaci vnímá jako schopnost ovládat nebo přesměrovávat rušivé impulsy a nálady, zároveň pozastavit veškeré soudy ještě předtím, než se věci stanou. Mezi příznaky schopnosti samoregulace patří důvěryhodnost a integrita, otevřenost ke změnám a cítit se pohodlně i ve dvojsmyslech.

3. Motivace

Motivace je v podstatě vášeň k dělání věcí nad rámec ohodnocení, která pomáhá i díky energii a vytrvalosti k dosažení cílů. Mezi klíčové znaky motivace patří optimismus (i při neúspěchu), usilovná snaha dosáhnout cílů a organizační závazek.

4. Empatie

Podle Golemana je empatie schopnost porozumět emočnímu rozpoložení ostatních lidí a následně dovednost s nimi zacházet podle jejich emočních reakcí.

5. Sociální dovednosti

Sociální dovednosti neboli společenská obratnost je jedním z nejdůležitějších atributů emoční inteligence. Jedná se o schopnost navázat a udržet vztah s druhými lidmi. Komunikativnost, asociování, vytváření smyslu činnosti, řešení problému pokusem a omylem, intuice, cit, celostní zaměření, umění efektivní spolupráce, umění jednat a vyjednávat s lidmi, umění vést a řídit druhé lidi, motivovat je k větším výkonům apod.

Pochopení vlastní emoční inteligence

Vzhledem k tomu, že emoční inteligence (EQ) ovlivňuje vše, co v životě děláme, i všechny naše vztahy, je důležité ji pochopit.

Máte-li nízkou EQ, vaše emoce negativně ovlivňují vaše vztahy, což může mít za následek, že budete mít problém udržet si jakýkoliv funkční vztah, ať už v rodině, s partnery, s přáteli či v zaměstnání.

Při průměrné EQ váš život probíhá většinou hladce, jen občas se vynoří nějaký emoční problém, se kterým se budete muset popasovat.

S vysokou EQ váš život může být naprosto výjimečný. Dokážete přijmout, zhodnotit i uznat své emoce a zároveň je udržet neustále v perspektivě. Zároveň můžete pomoci i ostatním ovládat své emoce, a to způsobem, jak s nimi budete komunikovat.

Například pokud budete při jednání s druhými ohleduplní a zároveň si dokážete prosadit jasné hranice v okamžiku, když k vám druzí budou přistupovat s despektem.

Emoční inteligence se vyvíjí v dětství

Pokud jste vyrůstali ve zdravém emocionálním prostředí, je vysoce pravděpodobné, že vaše EQ bude vysoké.

V průběhu života se ale mohlo odehrát několik traumat, kvůli kterým vaše nevědomá mysl vypnula vaši emoční kapacitu, což způsobilo, že již nemáte tendence prožívat příliš mnoho emocí a samotní se cítíte citově plošší.

Jako děti jste možná slyšeli fráze:

Neplač. Nic tak strašného se nestalo.

Už si velký kluk na takovéto věci.

Velcí kluci nepláčou.

Přestaň kňučet a udělej to, co ti říkám.

Jedná se o zdánlivě nevinné věty, jejichž slova ale dokážou velmi zabolet. Mohou mít i velmi zásadní negativní vliv na emoční pohodu, a to i v budoucnu.

Děti, jež slýchávají často tyto věci v dětství, mohou být i v dospělosti náchylné k nadměrné citlivosti a převažuje u nich pocit, že chování druhých je přímým odrazem toho, jak je vnímají druzí a za vším vidí víc, než odpovídá skutečnosti.

Bez emocionálního vědomí je ale velmi obtížné využít své emoce jako výhodu, která jedinci pomůže dělat vše, čeho bude chtít dosáhnout. V tomto směru tak mají v životě vždy výhodu ty děti, které jejich rodiče naučili emocionálnímu řízení a tedy zvládat své vlastní emoce.

Bohužel řada dětí takové štěstí nemá. A nepomáhá tomu ani přílišná přísnost či naopak benevolentnost rodičů.

Při nízké emoční inteligenci může být velmi obtížné se přemluvit k činnostem, které nechcete dělat. Například pokud nebudete chtít jít sekat trávu, pravděpodobně pro sebe najdete celou řadu omluv, abyste to dělat nemuseli.

Člověk s vyšší emoční inteligencí dokáže ale uznat, že sečení trávy je potřebné, proto místo výmluv bude naopak hledat cesty, jak to udělat, aby ho to co nejvíce bavilo.

Schopnost nalézt hravost a humor i v těch nejnepříjemnějších úkolech usnadňuje dělání všeho, co je zapotřebí udělat.