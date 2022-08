Co byste v průběhu rozchodu neměli nikdy říkat

Jakkoli byly mnohé sdělovány ve snaze ušetřit city druhé osoby, mnohdy tak rozhodně nepůsobí. Důležitější je podle odborníků vyjádřit přesně své myšlenky a pocity, aby se dalo vše řádně uzavřít. Přehled toho, co při rozchodu říkat, a co si rozhodně nechat pro sebe, přinesl server Daily Mail.

Možná jste se ve vztahu příliš nebavili a neužívali si ho, i tak je vhodné se držet navrhované varianty, pokud nechcete dotyčnému cíleně co nejvíc ublížit. A pokud jste si vztah užívali, oceňte to. V obou případech je ale třeba dát jasně najevo, že ve vztahu nechcete pokračovat. Jedině tak to může dotyčný uzavřít a jít dál.

Místo toho zkuste: „Skutečně jsem si užil/a čas s tebou, ale teď nejsem ve správném rozpoložení na to mít vztah. Potřebuji čas, abych zjistil/a, co chci.“

Místo toho zkuste: „I když jsem s tebou rád/a, uvědomil/a jsem si, že nechci být ve vztahu, chci si užívat svou nezávislost. Nechci to protahovat, myslím, že bychom to měli ukončit.“

Místo toho zkuste: „Teď se nejvíc soustředím na svou kariéru, protože to je to, co chci. Našemu vztahu tak nemůžu věnovat dost času a pozornosti, jaké si zaslouží. Bude lepší, když to skončíme.“