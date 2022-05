Chcete změnit partnerovo chování? Děláte velkou chybu

To, co vám dříve nevadilo, a nyní se z toho stává velký problém, bude vždy stejné. Jen vaše nespokojenost s určitými rysy povede časem k útlumu pozitivních pocitů.

Umět někomu odpustit je zásadní krok, jak jít ve vztahu dál. Samozřejmě je to za některých okolností náročnější, ale vždy myslete na to, že jste s partnerem jeden tým. Místo jeho obviňování zkuste pochopit, že možná dělá to nejlepší, co může, a snažte se být chápavější.