Časté důvody, kvůli kterým ženy nedosahují orgasmu

„Většina lidí se mnohé o sexu dozvídá z pornografických filmů. Ty ale často poměrně ignorují realitu. Naznačuje se v nich, že čím rychlejší a tvrdší stimulace bude, tím lepší bude i sex. To ale není pravda. Orgasmus je totiž přímo spojen s ženským nervovým systémem, a i když to cítí každá trochu jinak, mnohé jednoduše potřebují mírnější a klidnější přístup,” tvrdí vztahová koučka Blaire Lindsayová.

I v moderní době plné technologií a vychytávek můžeme s jistotou říci, že ještě stále nikdo neumí číst myšlenky. A v sexu to platí dvojnásob. Automaticky tak neznamená, že partner pozná nebo vytuší, co se vám líbí a bude to praktikovat. Takže se nebojte a řekněte to. A pokud se stydíte, zkuste to v pravý okamžik naznačit.