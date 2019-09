Aférka na síti? I to je nevěra

„Uživatelé internetu si uvědomují riziko. Výsledky studie Objektivní důsledky internetové nevěry z roku 2014 ukazují, že dotazovaní považují za nevěru jak on-line randění, tak virtuální sex nebo jiné sexuálně laděné aktivity na síti, ale i románek na emoční úrovni.

Šedesát až osmdesát dva procent dotazovaných ohodnotilo emocionální on-line aféru jako více zraňující než virtuální sex,“ říká doktorka Wendy L. Patricková, autorka knihy Why Bad Looks Good (Proč špatné vypadá dobře) o zákonitostech mezilidské přitažlivosti.

Záludnost nevinných zpráv

Mezi kamarádstvím dvou lidí opačného pohlaví a platonickým milostným vztahem je tenká hranice a nabízí se otázka, jestli je vždy jasná. Co tedy můžeme považovat za citovou aféru?

„Člověk do ní investuje více duševní energie než do svého manželství a také mimo partnerský svazek získává více duševní podpory. I v emocionální aféře, včetně té on-line, cítí člověk blízkost a může pociťovat intenzivní sexuální napětí a přitažlivost,“ vysvětluje konzultantka pro manželské páry a spoluautorka knih o manželství Sheri Stritofová, proč může být i zdánlivě nevinné dopisování po síti nebezpečné pro vztah.

„Tohle spadá do kategorie nevěra proto, že v klasických vztazích jde o vzájemnou jedinečnost a splynutí. Partner by měl patřit jen tomu druhému. Pociťujeme vůči sobě exkluzivitu,“ vysvětluje kouč a vztahový poradce Karel Chába.

„Také proto se on-line nevěra dotýká naší osobnosti. Najednou to nejsme jenom my, kdo o problémech partnera ví a je tu proto, aby pomohl. Například muž si najde kamarádku, se kterou si nepíše nic milostného, ale má v ní jakýsi bezpečný objekt. Může se jí svěřovat a hledat v ní oporu. Stálé partnerky se přirozeně dotýká, že najednou není ta nejdůležitější.“

Druhou věcí je, že s takovým „přátelstvím“ se svému protějšku většinou nechlubíme. „Jakmile má ten druhý tajnosti, tak nás to samozřejmě negativně ovlivňuje. Říkáme si, proč to dělá a co ho k tomu vede.“

Platonická aféra navíc často nezůstane u zpráv plných porozumění a podpory. „Internet je určitou hrozbou pro monogamní vztahy, i přes absenci fyzického kontaktu. Umožňuje emoční aféry, které často vedou k těm fyzickým,“ varuje Stritofová.

V ohrožení jsou všichni aktéři, včetně toho třetího, který je na síti. Do virtuálního vztahu silně citově investuje, přitom ale mnohdy slouží jen jako berlička, o kterou se ten, kdo „podvádí“, opře pouze na čas.

Jasně si říct, co ještě není, a co už je partnerská nevěra

Ať už jde potenciálnímu nevěrníkovi o hledání pozornosti, potvrzení vlastní hodnoty, nebo podporu, přes sociální sítě je může snadno najít.

„Internet bývá naplněn ‚přáteli‘, ‚fanoušky‘ a ‚následovateli‘, připravenými zaplnit mezeru,“ myslí si Stritofová. A podvádějící se obvykle necítí provinile prostě proto, že aféra nezahrnuje sex. „Jejich protějšky se ale často cítí zrazovaně,“ dodává.

Karel Chába upozorňuje i na to, že dvojice si nevyjasní, co je to nevěra. Partneři se o tom dohadují až ve chvíli, kdy k něčemu došlo, a to je problém. V pozadí může být špatná komunikace. Partneři si nesvěřují, co potřebují, jaké mají představy ani jak se uspokojit.

Virtuální i reálná aféra mají mnoho společného

„Také na síti se odrážejí problémy ve vztahu. Podvádějící může tvrdit, že si připadá spokojený, a může si tak i připadat, ale dělá to často proto, že na pozadí jsou věci, ve kterých spokojený není,“ doplňuje kouč, podle kterého by tohle měl mít na paměti podváděný partner, pokud se nevěra provalí a on chce ve vztahu pokračovat. Jistě, velkorysost je obtížná, když sami trpíme a cítíme se ukřivděni. Ale určitě bychom to měli zkusit.

„Nejdůležitější je komunikace. Zkuste se neobviňovat, zkuste nedělat rychlé zásadní kroky: ‚Okamžitě všechno vymažeš! Vyhodíš počítač! Dáš mi všechna přístupová hesla!‘ I když partner udělal něco, co neměl, je to pořád lidská bytost, která se tím může cítit dehonestována.

„Vše je to o ochotě si promluvit a o ochotě přijmout, co uslyším, i když se mi to nebude líbit.“

Jak poznat on-line nevěru

Podle italské vztahové blogerky Francesky de Megliové má on-line románek své znaky a dá se na partnerovi poznat.

Chová se tajnůstkářsky s elektronickými zařízeními. Například si náhle zařídí heslo na laptopu nebo nenechá telefon nikdy nikde ležet bez dohledu.

Tráví daleko více času on-line než dřív. To může znamenat pokusy podvádějícího partnera komunikovat s objektem svého zájmu.

Člověk v tajném on-line vztahu vstává z ničeho nic o něco dříve, chodí spát později nebo vstává uprostřed noci, aby použil počítač.



Varovná je i změna nálady. Výrazná změna chování může indikovat, že se děje něco, o čem nevíte.

Ztrácí sexuální zájem. Může to znamenat, že váš partner prožívá intimní fantazie jinde.

Nestará se o všední povinnosti a o rodinné aktivity. Nepomáhá při domácích pracích a opravách. Případně se ztratí během oslav narozenin nebo společného grilování, aby měl nerušený přístup k počítači.