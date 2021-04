Velikonoční výzdoba okolí domu je pro kolemjdoucí potěchou a vzpruhou

Právě smích, radost a dobrá nálada jsou důvodem velikonočního zdobení v této části německé metropole. Lidé se snaží vynahradit si to, o co je koronavirová pandemie ochuzuje.

„Je to výborné, hlavně pro děti. Nikam se teď o Velikonocích nedostanou, tak je to pro ně alespoň nějaká změna. Člověk si musí najít nějakou zábavu a my jsme rádi za ten kousek přírody, co tu ve velkoměstě máme,” pochvaluje si jeden ze sousedů Horst Döring.