Žena s alopecií si ozdobila hlavu tetováním s motivem květů

„Alopecie je autoimunitní nemoc, během kterého vaše tělo vnímá vlasy jako svého nepřítele. Začalo to, když mi byly tři roky. Zpočátku se jednalo o malou lysinku vzadu na hlavě, ale brzy sama zarostla. Stejný scénář se opakoval několikrát. Všechno vyvrcholilo v mých třinácti letech, kdy jsem o vlasy přišla úplně,“ říká Nano Mikautadzeová pro agenturu Reuters.

Minulý rok se ale Nano rozhodla přijmout sebe takovou, jaká je a začala si šetřit na tetování, kterým by zakryla holou hlavu. „Paruky mi byly nepříjemné, a hlavně jsem měla pocit, že lžu sama sobě. Rozhodla jsem se proto zkrášlit svoji hlavu tetováním s motivem květin,“ vysvětluje.

„Bylo to poprvé po mnoha letech, kdy jsem mohla jít ven bez pokrývky hlavy. Věděla jsem, že moje matka z toho bude nesvá. Vysvětlila jsem jí, že musí být připravená na to, že teď budu přitahovat pozornost a musí si na to zvyknout. Hned mi dala za pravdu a je s tím naprosto v pořádku,“ říká Nano.