Zemřel novinář Richard Buckley. Manžel návrháře Toma Forda

Richard Buckley se narodil v Binghamtonu v New Yorku. Dětství strávil mezi USA, Francií a Německem. Navštěvoval University of Maryland v Mnichově.

Profesionální dráhu začal v roce 1979, kdy nastoupil do časopisu New York Magazine. Později se rozhodl specializovat na módu a přestoupil do Women’s Wear Daily. Dále psal také pro prestižní módní časopisy Vanity Fair, Mirabella a v roce 1999 se stal šéfredaktorem časopisu Vogue Hommes International.