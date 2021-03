Z bankrotu na pomyslnou špici. Návrhář Tommy Hilfiger slaví 70 let

Tommy Hilfiger se o módu zajímal od dětství. Jako teenager jezdil autobusem z města Elmira, kde s rodiči bydlel, do New York City, aby tam nakupoval džíny. Hlavně zvony, které tehdy přicházely do módy po éře úzkých nohavic. Vlna hippies byla na vzestupu. Tommy džíny začal upravovat, aby jim dodal šmrnc, a postupně je začal prodávat svým přátelům.

Velkou roli sehrála také reklama, do které Hilfiger investoval mnoho z toho, co vydělal. Do svých reklamních tažení nalákal mladé, energické zpěváky a do obchodní strategie zapojil i novou hip hopovou scénu. Jeho oblečení nosil Snoop Dogg, Lenny Kravitz, Britney Spearsová i Rolling Stones.