Vyberte si nové spodní prádlo v jarních tónech

Obvod měřte těsně pod prsy pomocí krejčovského metru. Pamatujte na to, že by měl držet většinu váhy ňader. Ramínka by měla jen vypomáhat. Lem by měl být rovnoběžný s podlahou. Oblouk předznamenává velký obvod. Velikost košíčku je intuitivní. Důležité ale je, aby se kostice nezařezávala do kůže.