Ralph Fiennes: Nenudím se ani v této prapodivné době

Žije bohatým kulturním životem. Zná všechny malířské styly a jména ředitelů muzeí a velkých divadel na východě i na západě. Po tom, co režíroval film Bílá vrána (2018) o sovětském tanečníkovi, rozumí i baletu.

V nově přestavěném londýnském Bridge Theatre se loni představil v monologu hry Beat the Devil, letos, věřme, ho uvidíme v roli archeologa v historickém anglickém dramatu Vykopávky, nebude chybět ani jako M v další bondovce Není čas zemřít, ani v dobrodružné krimi Kingsman: První mise.

„Jak je vidět, nenudím se ani v této prapodivné době. Každá role, kterou jsem hrál, byla odlišná. Monolog Beat the Devil (Ubít ďábla) pojednával o zkušenostech známého anglického dramatika Davida Harea s koronavirem a pandemií, je svým způsobem varováním pro umělce.

Moc jsem si užil roli M nejspíš v poslední bondovce s vynikajícím Danielem Craigem a v Kingsmanovi jsem zase musel vyhrát závod s časem nad zločinci, kteří chtějí rozpoutat světovou válku. Pestřejší to tedy ani být nemohlo,“ dodává spokojeně.

Od dětství Ralpha přitahovaly múzy. Umělecké nadání zdědil po matce Jini, malířce a spisovatelce, po otci Markovi, bývalém farmáři a fotografovi, vztah k přírodě. Byla to však umělecky založená matka, která měla na svých šest dospívajících dětí rozhodující vliv, a tak Ralph s bratrem Josephem jsou herci, sestra Martha režisérka, Sofia filmová producentka, jedině dvojče Joseph Magnus je hajný a nevlastní bratr Mick archeolog. Zajímavý je i jejich bratranec, známý britský badatel a spisovatel sir Ranulph Fiennes.

„Vlastně to mohla být moje herecká sebevražda. Místo toho jsem se ale dostal na Broadway,“ dodává spokojeně.

„Frustruje ho mluvit o sobě. Miluje své role, na ženy se ale vázat nechce. Je to práce, se kterou je Ralph ženatý,“ tvrdí jeho přátelé.

Fiennesův osobní život byl podle nich vždycky komplikovaný. Svou první ženu, herečku Alex Kingstonovou, opustil po čtyřech letech kvůli o osmnáct let starší kolegyni Francesce Annisové, se kterou žil jedenáct let. „Přitahují ho hlavně starší úspěšné ženy, žádnou ale netouží mít napořád,“ říká jeho sestra Sophie.

Moji bohémští rodiče měli neustále problémy s financemi. Nedostávali jsme ani žádné dárky na Vánoce, stále jsme žili v obavách z toho, co budeme dělat, když dojde na nejhorší. A to už nikdy nechci zažít. Mám výborné přátele, kterým se mohu zcela otevřít a kteří mě za nic nesoudí, miluju své sourozence, se kterými jsem si velice blízký. To je moje rodina,“ tvrdí.