Nakloňte štěstí na svou stranu a získejte vše, co chcete

Kdo by nechtěl mít v životě kromě zdraví i věci, které jsou nejen užitečné, ale navíc nás i baví? Práci, která nebude nucená, možnost kdykoli a kamkoli cestovat, vysněný dům a mnoho dalšího. Jenže zatímco souseda tohle všechno potkalo, vy mu jen tiše závidíte a chtěli byste aspoň trochu z toho, co má on.

Abyste získali přesně to, co chcete, je třeba takový cíl jasně definovat a představit si to, co chcete. Od štěstí v podobě nalezení posledního parkovacího místa až po vysněnou práci – v tom všem může vizualizace výrazně pomoci.