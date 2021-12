Jak zatočit se špatnou náladou související se zimním obdobím

„Jako odborník na duševní zdraví se snažím řídit stejnou radou, jakou dávám svým klientům. Dejte prioritu péči o sebe sama. To znamená, že věnujete ve svém time managementu nejvíce pozornosti přestávkám, aktivitám, které vám dělají radost a dovoleným,“ říká psychoterapeutka Victoria Goldenbergová.

Pokud jste se již v minulosti setkali se sezonní afektivní poruchou, pak nejspíše víte, co čekat. Připravte se proto psychicky na to, že v zimě klesá vaše výkonnost. Buďte k sobě laskaví a nevyčítejte si špatnou náladu, berte to jako fakt.