Jak nejlépe namíchat domácí Skinny Margaritu

Než vůbec začnete, vložte skleničky do mrazničky. „Pouhá jedna minuta v mrazáku pomůže nápoji zůstat déle perfektně vychlazeným. Jedná se o podobný trik jako s nahřátými talíři,“ radí odborník na míchané nápoje Jim Wrigley.

Led nápoj nejen ochlazuje, ale tvoří také jeho součást. Měl by být vyrobený z kvalitní vody a správně namražený. K výrobě můžete použít silikonové formičky, díky kterým půjde led lépe vyklepat a neroztříští se.

Dobrou zprávou je, že do margarity nemusíte přidávat nejkvalitnější alkohol.

„Vyberte si klasickou stříbrnou tequilu, která je cenově dostupná a skvěle se hodí do míchaných drinků. Zlatá tequila je skvělá na popíjení jen tak, do margarity ale nepatří. Při výběru dávejte pozor na štítky, které jsou na alkoholu. Pravá tequila by měla být 100% z agáve,“ říká odborník na nápoje Xyza Dapal.