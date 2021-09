Oči vidí, přesto je nevidomá. Rodiče čtyřleté Tinky si mozkovou slepotu nechtěli připustit

Několik týdnů poté, co si Ivona Kavalierová přivezla domů z porodnice svou druhorozenou dceru Tinku, si u ní začala všímat, že nedokáže zaostřit zrak a sledovat, co se kolem ní děje. Začala tak hledat na internetu, co by to mohlo být. Podezření padlo na mozkovou slepotu, kdy oči sice vidí, ale mozek získané vjemy nedokáže zpracovat, což i krátce poté lékaři potvrdili.