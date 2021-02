Několik tipů pro klidný spánek miminka

Doba spánku se u novorozenců měsíc po měsíci zkracuje. Zatímco v prvním měsíci miminko prospí 16-20 hodin denně, od 2. do 4. měsíce se tato doba zkracuje průměrně na 15-18 hodin.

Další měsíce až do prvního roku věku života dítě spinká 12-14 hodin, přičemž v noci dokáže spát až 10 hodin, zbylý čas patří většinou poobědovému odpočinku.

Vždy je to o napojení, proto je zapotřebí při problémech se spánkem hledat příčinu u obou. Když dítě cítí nejistotu, drží se maminky, protože neví, co se děje. Pokud je maminka neklidná, nervózní, dítě to vnímá. Jakmile se ale uklidní, pak se uklidní i dítě.